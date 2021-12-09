ABD’den Türkiye’ye heyet geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir açıklama yaptı. Price, ABD’den bir heyetin aralarında Türkiye’nin de olduğu bir dizi ülkeye gideceğini açıkladı.

Sözcüsü Ned Price, dün gece yaptığı açıklamada bir heyetin Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır’a gideceğini duyurdu.

Price, ABD’nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman’ın bugün bazı ülkelere ziyaret gerçekleştirmek için yola çıkacağını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır’a gidecek Feltman ve heyetinin Etiyopya’da yaşanan gerilim ve şiddeti çözmek için uluslararası destek zemini aramak için görüşmeler gerçekleştireceği de kaydedildi.

Etiyopya’da hükümet ve muhalif gruplar arasında devam eden çatışmalar uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor.

ETİYOPYA’DA NELER OLUYOR?

Etiyopya’da Tigray güçleri ile başkent Adis Ababa’ya bağlı Etiyopya güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda resmi olmayan kayıtlara göre binlerce sivil hayatını kaybederken, canını kurtarabilen siviller mülteci kamplarına sığındı.

İki taraf arasında bir süredir devam eden gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü.

İki taraf arasındaki gerginlik 2018 yılında Ahmed’in Başbakan olarak göreve gelmesine kadar dayanıyor. Tigray, Etiyopya’nın yaklaşık 110 milyonluk nüfusunun yüzde 6’lık kısmını temsil ediyor. Federal Hükümet, grubun Etiyopya’yı bölmeye çalıştığını iddia ederken, Tigray tarafı da Başbakan Ahmed’i kendilerini dışlamakla suçladı. Reformlarıyla tanınan Başbakan Ahmed ise ülkeyi daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışıyla kavuşturmayı hedefliyor.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, eylül ayında corona virüs salgını nedeniyle ertelenen bölgesel seçimleri düzenleyerek hükümete meydan okudu. Bunun ardından 4 Kasım’da Başbakan Abiy Ahmed’in, Tigray milislerinin Mekelle yakınlarındaki Etiyopya Kuvvetlerine ait bir üsse saldırdığını söylemesinin ardından savaşın fitili ateşlendi. Adis Ababa Hükümeti bölgede altı ay olağanüstü hal ilan ederek internet ve telekomünikasyon ağlarını kapattı.

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