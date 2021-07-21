ABD’den Türkiye’ye Kıbrıs ve yaptırım çıkışı

ABD’nin Siyasi İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, bugün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde “ABD’nin Türkiye Politikası” başlıklı bir oturuma katıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Nuland, oturumda yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’a yalnızca iki toplum ve iki bölgeye dayalı, Kıbrıslıların önderlik ettiği bir sürecin barış ve istikrar getireceğini düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Türklerinin “egemen devlete” dayalı yeni çözüm teklifini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bugüne kadar yürütülen uluslararası müzakereler, adanın Rum ve Türklerin oluşturduğu federal yapılara dayanan tek bir devlet altında birleştirilmesi temeline dayanıyordu.

Kuzey Kıbrıs’ın egemen bir devlet statüsünün tanınması yaklaşımı ve Türkiye’nin de bunu desteklemesi, her iki taraf için de sorunun çözümüne yönelik önemli bir tavır değişikliğine işaret ediyor.

Erdoğan’ın bu hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında daha önce sahildeki küçük bir bölümü geçişlere açılan kapalı Maraş bölgesini bir bölümünün daha “mülkiyet haklarına” saygı gösterilerek açılacağı yönündeki açıklamasına ABD’den bir tepki daha geldi.

Nuland, Maraş’ın bir bölümünün daha açılmasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs ve Türkiye yönetimlerinden yapılan açıklamaları kınadı.

RUSYA’DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye, S-400 alımları nedeniyle ABD’nin Rusya’ya karşı çıkardığı CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit’i yaptırım listesine dahil etmişti.

Rus devletine bağlı savunma sanayisi ihracat şirketi Rosoboronexport’un CEO’su Aleksander Mikheyev dün yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yeni parti S-400 sistemleri sevkiyatı için bir proje geliştirdiklerini ve projenin önümüzdeki aylarda tamamlanmasını beklediklerini açıklamıştı.

Mikheyev, görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, teknolojik iş birliği için bir program ve mali model oluşturma sürecinde bulunduklarını kaydetmişti.

Rusya, ABD’nin S-400’ler nedeniyle Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmasının ardından Türkiye’ye Su-35 ve Su-57 uçakları satmaya hazır olduğunu bildirmişti.

İlginizi Çekebilir KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ok yaydan çıkmıştırİlginizi Çekebilir KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Erdoğan’ın sözlerine sert cevap