ABD’den “Türkiye’ye Seyahat Etmeyin” Uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye’yi “risk oranı çok yüksek” kategorisine aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Amerikalılar’a yapılan uyarıda ise, Türkiye’ye “seyahat etmemeleri” tavsiye edildi.

CDC’den dün yapılan açıklamada, Türkiye’deki Corona virüsü enfeksiyonu vakalarındaki artış gerekçe gösterilerek, Türkiye’ye yönelik ‘4’üncü seviyede risk’ uyarısı yapıldı. CDC sağlık uyarısı kategorilerine göre 1’inci seviye ‘düşük risk’ oranını yansıtırken, 4’üncü seviye ‘çok yüksek riskli’ anlamına geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün, CDC’nin Türkiye’yle ilgili güncel veri ve uyarılarına paralel olarak yayınladığı seyahat uyarısı mesajında, daha önceden verilen terör riski uyarısı da yinelendi.

Bakanlığın daha önce yayınladığı terörle ilgili seyahat uyarısında, Şırnak ve Hakkari başta olmak üzere Suriye sınırına 10 km mesafedeki tüm bölgelerden terör saldırısı riski nedeniyle uzak durulması öneriliyor. Uyarıda ayrıca, ABD kamu çalışanlarının bu bölgelere resmi onay olmaksızın seyahat etmelerinin kısıtlandığı da belirtiliyor.

Türkiye’de Amerikalılar dahil onbinlerce kişinin terör bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındığı uyarısı da, Amerika’nın Türkiye’yle ilgili seyahat kısıtlama önerisi kapsamında güncelliğini koruyan hususlar arasında.

Türkiye genelinde günlük yeni Corona vakası sayısı Temmuz ayının ilk haftasında 5 bin ila 7 bin arasında seyrederken, Temmuz ayının ikinci haftası itibariyle hızlı bir artış göstererek 31 Temmuz’da 22 bin 300’ü aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ağustos ayının büyük bir bölümünde 20 binden fazla günlük yeni vaka tespit edilirken, son 3 gündür bu rakam 20 binin altına düşerek 18 binlere indi.