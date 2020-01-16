ABD’den ‘Türkiye’ye yaptırım’ açıklaması!

Cooper, Türkiye’ye S-400 sistemleri nedeniyle uygulanacak yaptırımlar için belirli bir tarih koymadıklarını ancak Ankara’nın Washington’la olan görüş ayrılıklarını çözmek için zamanının giderek azaldığını söyledi.

Cooper, yabancı gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlar hakkında konuştu.

‘SÜRE AZALIYOR’

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya’dan S-400 alan Türkiye’nin ‘yaptığının yanına kâr kaldığını’ söylemenin yanlış olacağını savunan Cooper, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası hükümlerinin uygulamaya koyulabileceğini ve Türkiye’nin bu sorunu çözmek için süresinin giderek azaldığını belirtti.

Yaptırımların teknik olarak uygulamaya koyulmadığını ancak Türkiye’nin halihazırda zarar gördüğünü öne süren Cooper, “Türkiye’yi hemen F-35 programından çıkardık. Diğer ülkeler, Türkiye’nin kaybettiklerine ve gelecekte kaybedebileceği şeylere bakıp ders çıkarmalı” dedi.

‘YAPTIRIMLAR YAZA KADAR UYGULANABİLİR’

Bu arada The National’e konuşan bir diplomatik kaynak, Türkiye’nin S-400’leri nisan ayında devreye alması halinde yaza kadar yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.

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