ABD’den Uygur Türkleri için hamle: Boykot kararı yakın

ABD Başkanı Joe Biden, Washington yönetiminin, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı zulüm, baskı ve şiddet için boykot seçeneğinin masada olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

Başta Türkiye ve Batı dünyası olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskı, şiddet ve sistematik zulme karşı en net hamle ABD’den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bu konuyu gündeme getirmişti. Erdoğan, “Çin’in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz” demişti.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir boykot ya da yaptırım çağrısı yapmazken ABD Başkanı Joe Biden’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Biden, dün gece yaptığı açıklamada Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na diplomatik boykot uygulanabileceğini söyledi.

Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı şiddetten rahatsız olduğunu dile getiren Biden’ın gündeme getirdiği boykot kararında ABD’li sporcular yine etkinliklere katılıp mücadele edebilecek fakat ABD’li diplomatlar ve yetkililer törenlere ve etkinliklere katılmayacak.

4 Şubat 2022’de Pekin’de başlayacak etkinliklerle ilgili konuşan Biden, “Diplomatik boykot düşündüğümüz bir şey” dedi.

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