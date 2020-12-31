ABD’den Venezüella’ya yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı‘ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Citgo yetkilisinin, Kasım 2017’de Venezüella’da haksız şekilde hapis cezasına çaptırıldığı iddia edildi.
Söz konusu yetkililerin davalarının siyasi amaçlı suçlamalara dayandığına işaret edilen açıklamada, adil yargılamanın olmadığı öne sürüldü.
Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından 6 ABD’li yetkilinin yargılanmasına ve cezalandırılmasına başkanlık ettikleri gerekçesiyle Venezüellalı yargıç Lorena Carolina Cornielles Ruiz ve savcı Ramon Antonio Torres Espinoza‘nın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
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