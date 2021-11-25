AB’den Covid-19 aşısı için 9 ay kararı gündemde

Avrupa Birliği, turistler ve seyahat edenler için Covid-19 aşılarının geçerlilik süresini 9 ay olarak belirleme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

Son dönemde corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa Birliği’nde turistler ve seyahat edenler için yeni kararlar alınmaya başlandı… Bloomberg News’in aktardığı haberde Avrupa Birliği’nin Covid-19 aşılarının turistler için 9 aylık bir geçerlilik süresi olmasını gündemine aldığı belirtildi.

Turistlerin ikinci doz aşılarından sonra dokuz ay geçtiyse üçüncü doz hatırlatıcı aşıları yapmaları gerekliliği gündeme gelecek.

Öte yandan Avrupa Komisyonu’nun üye ülkelere AB tarafından onaylanan aşıları olan turistlere kapılarını açmayı önerdiği de kaydedildi. 10 Ocak 2022’den itibaren ise Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşıların kabul edilmesi gündemde.

AB dışından geleceklerle ilgili kararın da bugün açıklanacağı belirtildi. Avrupa Komisyonu’nun bu açıklamaları AB’nin üst seviyedeki sağlık kuruluşu Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi dün Covid-19 aşılarının bütün yetişkinlere yapılması çağrısından sonra gelmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada AB’nin üçüncü doz Covid-19 aşılarını seyahat edenler için bir şart haline getirmesi gerektiğini söylemişti.

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