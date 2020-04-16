AB'den tedarik zincirini çeşitlendirme çağrısı

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tedarik zincirini çeşitlendirme çağrısında bulundu.

Hogan, AB üyesi ülkelerin ticaretten sorumlu bakanlarının video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle birkaç hafta içinde vatandaşların, kamu hizmetlerinin ve ekonomilerin önemli ölçüde etkilendiğini anımsatan Hogan, "Kovid-19 salgınının küresel ekonomi ve ticaret üzerinde kısa ve uzun vadede ciddi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Hogan, açık ve kurallara dayalı ticaret politikasının gelecekteki ekonomik toparlanma planlarının bir parçası olması gerektiğini söyledi.

AB'nin stratejik özerkliğini sağlaması gerektiğine dikkati çeken Hogan, "Stratejik özerklik, kendi kendimize yeterli olmamız anlamına gelmiyor. Tedarik zincirlerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu ulaşılamaz bir hedef olur. Her şeyi yerel olarak üretemeyeceğimiz gerçeğini kabul ederek çeşitliliğe dayalı esnek tedarik zincirinin nasıl kurulabileceğine bakmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.