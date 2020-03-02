AB’den Türkiye’ye mülteci tepkisi: Kimse AB’ye şantaj yapamaz

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Alaturka Online
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Türkiye’nin İdlib’de 34 askerin şehit olmasının ardından aldığı sınırları açma kararı Avrupa’da panik yaratmaya devam ediyor.

AB’nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye’nin göçmenlere sınırlarını açmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Avramopulos, “Kimse AB’ye şantaj yapamaz” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM BU OLAMAZ”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye’nin mültecilerin Avrupa’ya geçmesi için sınırlarını açma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada “Zorlukların farkındayım ama çözüm bu olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

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