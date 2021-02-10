AB'den Ukrayna'ya Kovid-19 aşısı desteği

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna'ya Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubat ayında 170 bin Pfizer aşısı göndereceklerini, yılın ilk yarısında da Ukrayna'ya 2,3 milyon AstraZeneca aşısı sağlayacaklarını bildirdi.

Dombrovskis ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna'ya siyasi, mali ve teknik destek vermeye devam ettiğine işaret eden Dombrovskis, ülkeye salgın nedeniyle de ilave yardım sağladıklarını kaydetti.

Dombrovskis, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla Ukrayna'ya 190 milyon avro mali destek verdiklerini hatırlattı.

Ukrayna'ya Kovid-19 aşı tedariki konusunda yardım ettiklerini belirten Dombrovskis, "Çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz. Ukrayna'ya Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında şubat ayında 170 bin Pfizer aşısı göndereceğiz. Yılın ilk yarısında da Ukrayna'ya 2,3 milyon AstraZeneca aşısı sağlayacağız." diye konuştu.

Dombrovskis, AB alım anlaşmalarının, bu aşıların kar etmeden başka ülkelere satılmasına izin verdiğini, bu kapsamda Polonya'nın 1,3 milyon AstraZeneca aşısını Ukrayna'ya satacağını, AB Komisyonu'nun da bu işleme destek sağlayacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da özellikle aşı konusunda dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Dombrovskis, bu konuda da ülkeye destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Dombrovskis, Ukrayna'nın siyasi ve ekonomik reformları sürdürmesi gerektiğini, özellikle iş çevresinin geliştirilmesi için yolsuzlukla mücadele konusundaki yasal düzenlemelerin önemli olduğunu vurguladı.

AB ve Ukrayna'nın yarın Brüksel'de Ortaklık Konseyi toplantısı yapacaklarını belirten Dombrovskis, burada ikili ilişkileri geliştirmek üzere çeşitli siyasi ve ekonomik konuların ele alınacağını bildirdi.

– "Ticareti daha da serbestleştirmeyi ve ekonomileri daha da yakınlaştırmayı amaçlıyoruz"

Ukrayna Başbakanı Şmıgal da AB ve Ukrayna arasında ticareti daha da serbestleştirmeyi ve ekonomileri daha da yakınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Karşılıklı ticareti ve yatırımları arttırmak istediklerini ifade eden Şmıgal, Avrupa yanlısı reformları sürdürdüklerini aktardı.

Şmıgal, yolsuzlukla sistemik biçimde mücadele ettiklerini, bu alanda yeni kurumlar kurduklarını ve yasal düzenlemeler hayata geçirdiklerini, 2021 yılında da bu alanda yeni adımlar atacaklarını anlattı.

Ukrayna topraklarının Rusya tarafından işgal altında olduğunu belirten Şmıgal, bu nedenle AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzatmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.