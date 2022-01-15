ABD’li araştırmacılar patentsiz Covid aşısı üretti

Covid-19 pandemisi aşıda patent tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, Teksas’ta bilim insanları Corbevax isimli patentsiz Covid aşısı için çalışmaları sürdürüyor. Corbevax’ın üretimi ve dağıtımının diğer aşılara göre daha ucuz olması ve patent gerektirmemesi, pandemiden ağır etkilenen yoksul ülkelerin aşıya erişimini kolaylaştıracak.

Sozcu.com.tr

ABD‘de bilim insanları, Corbevax isimli patentsiz Covid-19 aşısının üretimine başladı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Teksas’ta bilim insanlarının çalışmalarını sürdürdüğü aşının üretimi ve dağıtımının diğer aşılara göre daha ucuz olması ve patent gerektirmemesi, pandemiden ağır etkilenen yoksul ülkelerin aşıya erişimini kolaylaştıracak.

Baylor Tıp Koleji Teksas Çocuk Hastanesi’ne bağlı Aşı Geliştirme Merkezi’nden Peter Hotez ve Maria Bottazzi öncülüğündeki ekip, 2011’den bu yana SARS ve MERS virüslerine karşı aşı prototipi geliştiriyor. Ekip, bir süredir “dünyanın Covid-19 aşısı” anlamına gelen Corbevax isimli yeni Covid aşısı üzerinde çalışıyor.

Hindistan, geçen ay bu yeni Covid-19 aşısının kullanımına acil durum onayı vermişti.

‘GEREKLİ KAPASİTEYE SAHİP HERKES ÜRETEBİLİR’

Bu aşıyla aynı teknoloji kullanılarak 60’tan fazla aşı geliştirildiğine dikkat çeken Dr. Bottazzi, kendi aşılarının benzersiz olduğunu çünkü patentli olmayacağını, böylece gerekli kapasiteye sahip herkesin bu aşıyı üretebileceğini söyledi.

Bottazzi, ekibinin hümanizm felsefesini paylaştığını ve bu nedenle aşının patentini almamaya karar verdiğini belirterek “Doğru olan bu ve ahlaki olarak yapmamız gereken de bu” dedi.

Dünyadaki aşı eşitsizliğine dikkat çeken Bottazzi, “Herkes bizim gibi düşünseydi belki bu varyantların ortaya çıktığını görmeyebilirdik” diye konuştu.

YOKSUL ÜLKELERDE MİLYONLARCA KİŞİ AŞILANAMADI

Covid aşılarıyla ilgili patent tartışmaları, pandeminin başından beri devam ediyor.

Bazı kesimler, Türkiye’de de kullanılan BioNTech aşısını üreten Pfizer’ın ve diğer büyük ilaç şirketlerinin aşı üretiminde kullanılan teknolojiyi paylaşması gerektiğini savunuyor.

Aşı geliştirme ve üretme kapasitesi sınırlı olan bazı yoksul ülkelerde milyonlarca kişi hala aşılanamadı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yoksul ülkelerde sadece 9 kişiden biri Covid aşısı olabildi.

Zengin ülkelerdeyse nüfusun önemli bölümü iki doz aşı oldu ve üçüncü doz aşı uygulaması da birçok yerde başladı.

YÜZDE 90 ETKİLİ

Corbevax’ın klinik deneylerine ait veriler henüz yayınlanmadı ancak araştırmacılar, aşının orijinal Covid virüsüne karşı yüzde 90, Delta varyantına karşıysa yüzde 80 etkili olduğunu bildirdi.

Aşının bulaştırma hızı yüksek Omicron varyantına karşı etkisiyle ilgili testler devam ediyor.

Guardian, normal buzdolaplarında saklanabilen Corbevax aşısından şu ana dek 150 milyon doz üretildiğini, yakında ayda 150 milyon doz aşı üretilebileceğini yazdı.

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