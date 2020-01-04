ABD’li bakanın Süleymani trafiği! Bir tek Ankara’yı aramadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun suikastın ardından ilk 24 saat içinde yaptığı telefon diplomasisi, resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Buna göre Amerikalı Bakan, suikastın gerçekleştiği Irak’taki tüm kritik isimleri aradı. Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) lideri Mesrur Barzani, Irak Meclis Başkanı El Halbusi’yle görüştü.

Bölge ülkelerinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed’i, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Bajwa’yı da ABD’nin saldırı gerekçeleri ve izleyeceği politikalar konusunda bilgilendiren Pompeo, dünyanın kritik ülkelerine de bilgi verdi.

Pompeo bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi üyesi olan Rusya’nın Dışişleri Bakanı Lavrov’u, Çin’in Komünist Partisi politbüro üyesi Yang Jiechi’yi, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’ı aradı. BM Güvenlik Konseyi üyesi olmamasına rağmen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a da bilgi veren Pompeo’nun Türkiye’yi hiç aramaması dikkat çekti.

TRUMP DA BİLGİ VERMEDİ

Orta Doğu’da tüm dengeleri sarsan Kasım Süleymani ve Mehdi El Mühendis suikastından sadece saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

Ancak suikast sonrası Washington’dan gelen bilgiler, Trump’ın bu konuda Erdoğan’a herhangi bir bilgi vermediğini gösteriyor. Amerikalı kaynaklar, Trump’ın böylesine kritik operasyonlardan önce ABD yönetiminin geleneksel olarak bilgilendirdiği, Amerikan Kongresi’ndeki “8’li grup” olarak anılan vekillere de herhangi bir bilgi verilmediğini ifade ediyorlar.

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