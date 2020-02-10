ABD’li Breaking Defense: Rusya’yla olası bir savaşta zaferin önündeki en büyük engel nehirler

Breaking Defense internet sitesi için bir analiz hazırlayan Sydney Freedberg Jr, ABD ordusunun yıllarca zırhlı araçları uçaklara yükleme konusunda zorluklar yaşadığını ancak ordu için asıl meydan okumanın bu araçları Sovyetler Birliği döneminde Doğu Avrupa’da inşa edilen köprülerden geçirmek olduğunu ifade etti.

Rusya ile ABD arasındaki olası bir savaşta muharebelerin önemli bölümünün çok sayıda nehrin uzandığı Doğu Avrupa’da yaşanacağını belirten Freedberg Jr, “Polonya’daki Vistula Nehri gibi, NATO’nun teçhizatını veya birliklerini sevk etmek için kullanmak zorunda kalacağı birçok nehir güney-kuzey doğrultusunda akıyor. Dolayısıyla NATO’nun bu nehirler üzerindeki köprüleri kullanması gerekiyor ancak bunların sadece birkaçı 55 tondan fazla yük taşıyabiliyor” dedi.

ABD ordusuna ait M1 Abrams tankları ile İngiliz muadili Challenger II, Alman Leopard II ve hatta Fransız Leclerc’in 60 tondan ağır olduğuna dikkat çeken Freedberg Jr, bundan dolayı en kilit bölgelerdeki birçok köprüyü kullanmanın NATO güçleri tehlike yaratacağını vurguladı.

Freedberg Jr, Doğu Avrupa’daki köprülerin Soğuk Savaş sırasında 45 tonluk Sovyet tankları için inşa edildiğini kaydederek, “ABD’li istihkam birlikleri muharebe sırasında köprü kurma imkanlarına sahip olsalar da, bu imkanlar Doğu Avrupa’daki bir büyük nehirde bile çözüm üretmek için yeterli değil” diye ekledi.