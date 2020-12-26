ABD’li Büyükelçi Noel Baba’ya mektup yazdı, Rus Dışişleri şakalaştı

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın Noel Baba’dan hediye olarak yeni bir hokey sopası, Kovid-19 aşısı ve koşu ayakkabısı istemesi üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, şaka ile karşılık vererek 60 yaş üzeri kişiler için onaylı Rus Sputnik V aşısını önerdi.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin geçen salı Facebook hesabında yeni yıla yapılan hazırlıklarının fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflardan bir tanesinde maskeler ve el dezenfektanı ile süslenmiş bir Noel ağacı paylaşan elçilik çalışanları, ‘bu zorlu yılda her zamankinden daha fazla mizah duygusuna ihtiyaç olduğunu’ yazdı.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan‘ın Noel Baba’dan hediye olarak yeni bir hokey sopası, Kovid-19 aşısı ve koşu ayakkabısı istemesi üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter’dan “Eğer hala aşı olmadıysanız bizim Noel Baba’mızın size hediyesi var, 60 yaş üzeri kişiler için onaylı Rus Sputnik V aşısı” mesajını paylaştı.

Paylaşımda Büyükelçi Sullivan’ın Noel Baba’ya yazdığı mektuba da yer verildi. Noel Baba’ya yıl boyunca iyi davrandığını, özellikle de maske takıp mesafeyi koruduğunu’ yazan Sullivan, hediye olarak yeni bir hokey sopası, Kovid-19 aşısı ve koşu ayakkabısı istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bugün yayınladığı Twitter mesajında Sullivan’ın isteklerine atıfla şu paylaşımda bulundu:

“Saygıdeğer Büyükelçi, Noel Baba aşı ile ilgili düşünüzü gerçekleştirdi mi? Eğer gerçekleştirmediyse bizim Noel Baba’mızın size hediyesi var, 60 yaş üzeri kişiler için onaylı Rus Sputnik V aşısı.”

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