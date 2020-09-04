ABD'li Demokratlardan başkanlık seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus yetkililere yaptırım çağrısı:

WASHINGTON (AA) – ABD'li bir grup demokrat senatör, Hazine Bakanı Steve Mnuchin'e ABD istihbarat kuruluşları tarafından 2020 ABD seçimlerine karıştığı iddia edilen Rus yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

ABD'li 11 Demokrat senatör, istihbarat kuruluşlarının geçen ay Rusların Demokrat başkan adayı Joe Biden aleyhine propaganda yaptığı yönündeki raporuna ilişkin Mnuchin'e yazılı bir mektup gönderdi.

Mektupta, Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği ve ABD'nin bu konuda gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanırken Başkan Donald Trump yönetiminden çeşitli yaptırımlarla Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e net bir mesaj yollaması istendi. Mektupta, "ABD'nin, Rusya ve vekillerinin devam eden seçim müdahalesine derhal yanıt vermekte, ekonomik ve siyasi baskılarla cezalandırmakta ve yaptırımları önemli ölçüde arttırmakta kararlı olduğu mesajı verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

ABD İstihbarat Komitesi Kıdemli Yetkilisi William Evanina, Ağustos ayında seçimlere dair dış müdehale iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamış, Trump'ın seçilmemesini istemeyen Çin'in Trump aleyhine propagandalar yaptığını belirtirken, Rusya'nın ise Biden aleyhine yoğun kara propaganda çalışmaları yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Evanina, ayrıca Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Andriy Derkach'ı Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi baltalamak için "yolsuzluk iddialarını yaymakla" suçladı.