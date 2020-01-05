ABD’li diplomat: Amerikan askerleri Ukrayna’dan Rus taktiğini öğreniyor

Ukrayna’da yayın yapan TSN televizyonuna konuşan William Taylor, ABD ordu mensuplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Rus askerlerin taktiği ile ilgili eğitim aldıklarını açıkladı.

ABD’li diplomat, “ABD ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yakın işbirliği yapması ve onlardan eğitim alması çok önemli” diye konuştu.

Amerikan askerlerinin Ukraynalı meslektaşlarından Rus askerlerin taktiği ve ‘Rusların nasıl savaştığı’ konusunda bilgi edindiklerine dikkat çeken Taylor, aynı zamanda ABD’nin Rusya ile hiçbir zaman savaşmayacağını umduğunu vurguladı.

Rusya’yı ‘işgalci ülke’ olarak gören Ukrayna yönetimi, Moskova’yı birçok kez ülkenin iç işlerine karışmakla suçlamıştı. Kremlin ise söz konusu suçlamaları reddediyor ve kabul edilemez olarak tanımlıyor.

Moskova birçok kez Ukrayna’daki iç çatışmaya taraf olmadığını, ayrıca Kiev’in siyasi ve ekonomik krizin üstesinden gelmesini istediğini açıklamıştı.

Büyükelçilik görevinden bu ay itibarıyla ayrılan Taylor’un yerine yardımcısı Kristina Quin atandı.