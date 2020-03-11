ABD’li film yapımcısı Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

2017 yılında, yapımcı olarak Hollywood’da varlık gösteren Harvey Weinstein’ın işlediği cinsel saldırı suçları açığa çıktı ve The New York Times tarafından yayımlanan kapsamlı makalede aralarında Rose McGowan ve Ashley Judd gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kadın, Weinstein’ın işlediği suçları açıklamıştı. #MeToo ve #TimesUp hareketlerinin ortaya çıkmasını sağlayan bu durum, sadece sinema ve televizyon sektöründe değil, eğlence ve medya sektörünün pek çok alanını da etkilemişti.

Söz konusu hareket geçen ay sonuç verdi Harvey Weinstein, cinsel taciz ve tecavüzden suçlu bulundu.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre bugün de New York Yüksek Mahkemesi, ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’i, tecavüz ve oral sekse zorlama suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Weinstein’ın avukatları cezada indirime gidilmesini talep etti ancak bu çaba sonuçsuz kaldı. Kararın açıklanmasından önce söz alan Weinstein, ‘derin bir pişmanlık içinde olduğunu’ belirtirken; bundan sonra daha iyi bir insan olmaya gayret göstereceğini söyledi. #MeToo hareketini de eleştiren Weinstein, olayın çok ileri gittiğini söylerken, konuyla ilgili “Kafam çok karışık. Erkeklerin kafasının karıştığını düşünüyorum. Bu ülkenin geleceği için endişeliyim” açıklamasında bulundu.

Kararın açıklanmasından sonra göğüs ağrısından şikayet edip hastaneye götürülen Weinstein, New York’un Rikers Adası’ndaki cezaevinde tutulacak. Öte yandan Weinstein hakkında Los Angeles’ta açılan davalar devam ediyor.