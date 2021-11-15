ABD’li Gazeteci Serbest Kaldı İddiası

Myanmar’da tutuklu bulunan Amerikalı gazeteci Danny Fenster, geçen hafta 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından bugün serbest kaldığı iddia edildi. Fenster’ın serbest bırakıldığı bilgisini aynı kurumda görev aldığı bir çalışan Twitter hesabından paylaştı.

Soony Swe isimli çalışan kendi hesabında paylaştığı mesajında “Büyük haber. Danny Fenster’in hapisten çıktığını duydum” ifadelerini kullandı. Ancak Swe herhangi bir detay bilgi paylaşmadı.

ABD’li gazeteci Fenster, darbe sonrası askeri yönetimin olduğu Myanmar’da yasaları ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmıuş ve geçen hafta yapılan duruşma sonrası 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Washington yönetimi tutuklandığı günden bu yanja Fenster’ın serbest bırakılması çağrısı yapıyordu.