ABD’li general: ABD ve Türkiye Rusya’ya karşı koymak amacıyla işbirliğini geliştirmeli

ABD’nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Ankara ve Washington’un Rusya’ya karşı koymak amacıyla ikili işbirliklerini ve NATO içindeki etkileşimlerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Orgeneral Wolters’in ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi’ne yapacağı sunum için hazırladığı metinde, “Türkiye’nin, Rusya’ya karşı konulmasındaki rolü büyük önem taşıyor. Her iki ülke Karadeniz bölgesini kendi doğal nüfuz alanları olarak değerlendiriyor, Libya’da çatışmaya devam ediyor ve Suriye’nin İdlib bölgesinde doğrudan çatışma halindeler. Hem ABD’nin, hem de Türkiye’nin uzun vadeli çıkarlarında, hem karşılıklı olarak, hem de NATO üzerinden Rusya’ya karşı işbirliğini geliştirmek için ortak çalışmaların devamı bulunuyor” ifadelerine yer verildi.