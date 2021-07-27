ABD’li havayolu şirketleri yakıt kıtlığıyla karşı karşıya

Delta Airlines’tan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Uçak yakıtı, pandemi koşullarında geçen bir yıl içinde boru hatlarındaki yerini benzin ve dizele bıraktı. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, boru hattı operatörleri ve havayolu şirketleri, tedarikçilere yakıtı havalimanlarına ulaştırmasına yardımcı olmak için birlikte çalışmalı” ifadesi yer aldı.

Yakıt kıtlığıyla ilgili bilgiyi dolaylı olarak doğrulayan United Airlines, sorunun tüm endüstriyi ilgilendirdiği için soruların ABD Hava Taşımacılığı Birliği’ne yöneltmesi gerektiğini belirtti.

CNBC televizyonunun aktardığına göre pilotlarına yakıt kıtlığı yaşandığını bildiren American Airlines, pilotlardan tasarruf etmelerini istedi.

Haberde, American Airlines’ın iç yazışmasından şu ifadeye yer verildi: “Daha önce ülkenin batısındaki şehirlerin yaşadığı yakıt sorunu şimdi ülke genelinde yaşanıyor ve ağustos ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.”

Yakıt kıtlığı, kamyon şoförlerinin yetersizliğine ve tedarik kesintilerine bağlanıyor.