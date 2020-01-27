ABD’li katibin Yozgat seferi

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’ı ziyaret eden Zeman, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i makamında ziyaret etti, burada Yozgat hakkında bilgi aldı.

YOZGAT’IN SORUNLARINI DİNLEDİ

Ziyaret öncesinde bir açıklama yapan William Fine Zeman, Ağustos ayı içerisinde Ankara Büyükelçiliği’nde göreve başladığını belirterek, ‘’Göreve geldikten sonra nereleri ziyaret ettik, nereleri ziyaret etmedik, nereleri ziyaret etmemiz gerekiyor noktasında bir çalışma yaptık. O yüzden baktığımızda uzun süredir hiç kimse Yozgat’ı ziyaret etmemiş. Türkiye sadece Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana. Gaziantep değil, her yerini merak ediyorum. O yüzden böyle turlar yapmaya başladım” dedi.

Daha önce Konya’ya gittiğini kaydeden Zeman, Denizli, Aydın, Urfa, Mardin, Gaziantep illerini gezdiğini de vurguladı. Zeman Yozgat ziyareti için, “Yozgat ile ilgili bilgilenmeye, bilgi almaya geldim. Buradan Tokat’a geçeceğim. Türkiye Yozgat’tan nasıl gözüküyor, sizlere göre her şey nasıl gidiyor onları öğrenmeye geldim” diye konuştu.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ise, ABD diplomatı Zeman’ın ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Çelik, Zeman’a Yozgat’ın sembolü olan saat kulesi kabartması Yozgat’tan çıkarılan ametis taşı hediye etti.