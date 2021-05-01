ABD’li milyarder iş adamı Eli Broad hayatını kaybetti

ABD’de gayrimenkul ve sigorta sektöründe yaptığı işlerle büyük bir servetin sahibi olan milyarder iş adamı Eli Broad’dan kötü haber geldi. 87 yaşındaki Broad, Los Angeles’taki Cedars-Sinai Medical Center’da hayatını kaybetti. Eli ve Edythe Broad Vakfı sözcüsü Suzi Emmerling, Broad’ın uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1933 yılında New York’ta doğan Broad, daha sonra ailesiyle birlikte Detroit’e taşındı. Gayrimenkul sektöründeki kariyerine burada başlayan Broad, 1970’li yıllarda sigorta sektörüne yatırım yaptı. Sun America isimli şirketle büyük bir servete kavuşan Broad, şirketi 1990’lı yıllarda 18 milyar dolara sattı.

1963 yılında eşi Edyhthe ile birlikte Los Angeles’a yerleşen Broad, 1990’lı yıllarla birlikte sanat dünyasına gösterdiği ilgiyle dikkat çekti. Topladığı eserlerle bir sanat koleksiyoneri haline gelen Broad, Walt Disney Konser Salonu ve California Üniversitesi’ndeki sanat merkezinin inşasına destek verdi.

‘HERKESİN POTANSİYELİNİ GÖRDÜ’



Ünlü iş adamı, 2015’te açılan Broad Müzesi için İtalyan koleksiyoner Guiseppe Panza’nın koleksiyonunu satın aldı. Söz konusu koleksiyonun değerinin 1 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor.

Edyhthe ile olan evliliğinden Jeffrey ve Gary olmak üzere iki çocuğu olan Broad için Eli ve Edythe Broad Vakfı’ndan da bir açıklama yapıldı. Başkan Gerun Riley tarafından yapılan açıklamada, “Eli, dünyanın sorunlarını gören ve onları çözmeye çalışan, toplumun önemini bilen bir baba, koca ve arkadaştı. O hepimizin içindeki potansiyeli gördü” denildi.