ABD’li otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup viral oldu

Virginia eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki otizmli Ryan Lowry‘nin iş başvurusu için işletme sahiplerine yazdığı mektup, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

My mom is an elementary school special education teacher. One of her former students with Autism, who is the smartest kid I’ve ever met, posted this letter on LinkedIn. So amazing. pic.twitter.com/E8Yhi3baGf — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) March 12, 2021

​İş başvurusu için yazdığı mektupta Lowry, “Bana bir şans verin” dediği mektupta, animasyon veya BT alanında bir işle ilgilendiğini ve teknolojide gerçekten iyi, matematikte yetenekli ve hızlı öğrenen bir kişi olduğunu belirtti.

Lowry, “Senin gibi birinin bana bir şans vermesi gerekeceğini anlıyorum. Tipik insanların yaptığı gibi öğrenmiyorum. Söz veriyorum, eğer beni işe alır ve öğretirsen, bunu yaptığın için memnun olacaksın” diye yazdı.

Sosyal medyada yayınlanan mektuba 170 bini aşkın beğeni geldi.