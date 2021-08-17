ABD’li perakende satış devi kripto uzmanı arıyor

ABD’nin en büyük şirketlerinden perakende satış devi Wallmart, kripto para uzmanı çalıştırmak için ilan açtı.

SOZCU.COM.TR

Perakende satış devi Walmart, kriptolar üzerinde araştırmalar yapan büyük şirketlerin arasına katılarak blok zincir stratejisi geliştirmek amacıyla kripto para uzmanı ilanı açtı. Amerikan perakende devinin web sitesinde Pazar günü yayınlanan iş ilanına göre şirket, işe alacağı kişinin kripto parayla ilgili ortaklıklar kurması ve bu alanlarda yatırım yapmasını bekliyor.

Walmart’ın kripto para stratejisti aramasındaki amaç net olarak bilinmese de, şirketin mağaza satışlarında ve ve çevrimiçi satışlarda ‘müşteri için geniş ödeme seçenekleri sunma’ planı olduğu düşünülüyor. Ancak şirket, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Walmart’ın ilanı, en büyük rakiplerinden Amazonun açtığı benzer bir iş ilanından birkaç hafta sonra geldi. Bütün bu gelişmeler ABD’deki en büyük perakendecilerin satın alımlar için kripto ile ödeme yapılabileceği şeklinde yorumlansa da şirketler şimdilik bu iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

AMAZON’UN ARDINDAN GELDİ

Amazon, Temmuz ayının sonlarında ‘dijital para uzmanı’ pozisyonu için iş ilanı vermiş, ilan kripto para piyasasında büyük hareketliliğe neden olmuştu.

Amazon’un kripto para ve blok zincir uzmanı alımı için ilan vermesi, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon’un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı iddialarının ortaya atılmasına yol açmış ancak şirket iddiaları reddetmişti.

Amazon sözcüsü yaptığı açıklamada, “Kripto paralara ilgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize, kripto paralar için spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon’dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Amazon’un ilanı sonrası büyük yükseliş yaşayan Bitcoin, Amazon’un kripto ile iddiaları yalanlamasının ardından geri çekilse de bu olay kripto paraların Mayıs ayından bu yana düşen performansını toparlamasına önemli bir katkı sundu.

SON DURUM

Bitcoin’de ve kripto para piyasalarındaki toparlanmanın ardından 8 bin 800’den fazla coini takip eden CoinGecko’ya göre, kripto paraların toplam piyasa değeri Cumartesi günü 2,06 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin, haftasonu 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olan 48 bin 152 doları gördü. Bitcoin an itibariyle 47-48 bin dolar arasında seyrediyor.

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