ABD’li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi’yi okudu

2013’te Lübnan’da katıldığı “Turbs Got Talent” adlı yetenek şovu seçimlerinde okuduğu parçayla Arap dünyasında büyük beğeni toplayarak üne kavuşan ve sonrası müziğe ara veren ABD’li şarkıcı Jennifer Grout, Kuran’dan okuduğu ayetle geri döndü.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran’dan okuduğu Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan “Âyete’l-kürsî” videosunu sosyal medyadan paylaştı. Aldığı yorumlar sonrasında şaşkınlık yaşayan şarkıcı, “Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden ‘meşhur oldun, çok güzel okuyorsun’ diye mesajlar alıyorum. Hala taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında. Kur’an’ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran’ın erişilebilir olduğunu göstermek istedim” dedi.Kur’an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır” diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur’an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur’an’ı okumaya başladığını da söyledi.

“2013 YILINDA FAS’TA MÜSLÜMAN OLDUM”

Jerrifed Grout, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımında ise şöyle dedi: “Ayet el Kürsî’yi okuduğumdan sonra merak eden herkes için, evet, ben Müslümanım; 2013’te Fas’ta İslam’ı kabul ettim. Kısa bir süre önce 5 vakit namaz kılmaya başladım. Ayrıca bu yıl Ramazan ayında oruç tutmayı planlıyorum ve Ramazan’ı dört gözle bekliyorum. Zekat pratiği yapmak için daha cömert olmaya çalışıyorum. Dini eksiklerimi tamamlamayı ve kendimi eğitmeye çalışıyorum. Kur’an’ın anlamı, İslam’ın tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyorum… Camilerden okunan ezan iç huzurumu ve sevincimi artırdı. Şimdi kızıma da aynı duyguları yaşatmak için çalışıyorum.”