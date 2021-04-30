ABD’li senatör: Erdoğan’ın Trump’tan aldığı kartın son kullanım tarihi bitti

Demokrat senatörler Edward J.Markey, Ron Wyden ve Jeff Merkley ‘Türkiye İnsan Haklarını Geliştirme Yasası’nı yeniden gündeme getirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Markey, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başkan Donald Trump üzerinden Beyaz Saray’ı ‘istismar’ ettiğini ileri sürdü.

“ABD bir kez daha güçlü konuşacak. Erdoğan hükümeti sosyal medyayı sansürleyerek, ifade özgürlüğünü kısıtlayarak ve kendisine itiraz edenleri sindirerek muhalefeti susturma kampanyasından sorumlu tutulacak” diyen ABD’li senatör Markey, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın Beyaz Saray’ından aldığı serbest hak ihlalleri kartının geçerlilik tarihi resmen sona erdi. Başkan Biden Erdoğan hükümetinin hesap vermesi için tüm diplomatik yolları kulanmalı.”

President Erdogan’s free pass from the Trump White House to commit abuses has officially expired. My legislation with @RonWyden and @SenJeffMerkley makes clear that President Biden must use all diplomatic tools to hold the Erdogan government accountable.https://t.co/ker7Y54wsz — Ed Markey (@SenMarkey) April 30, 2021

​Wyden da, “Türkiye’nin otoriter hükümeti, gazetecilerin, siyasi rakiplerin ve Erdoğan’ı eleştirmeye cesaret eden sıradan yurttaşların haklarını ayaklar altına aldı” dedi.

Tasarıda temel insan haklarını ihlal eden yetkililer için yaptırım çağrısında bulunuluyor.

Tasarı 2017 ve 2019’da da getirilmişti ancak komiteden geçmesine rağmen Cumhuriyetçi senatörlerin oyuyla genel kurulda reddedilmişti.