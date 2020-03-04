ABD’li senatör Rubio’dan Türkiye’ye hava desteği çağrısı

Twitter’dan yaptığı açıklamada İdlib’deki durumun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini savunan Senatör Rubio açıklamasında, “Rusya, İdlib’deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye’ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli” ifadelerini kullandı.

Situation in #Syria is getting more dangerous.#Russia should get #Assad to withdraw his forces encircling Turkish observation posts near #Idlib@NATO should provide #Turkey with Air Defense & Intelligence support & financial aid to NGO’s dealing with refugees inside Syria. — Marco Rubio (@marcorubio) March 4, 2020

​Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına bir makale yazan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brandon Boyle ile Cumhuriyetçi Adam Kinzinger de benzer bir çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye ordusundan İdlib’de düzenledikleri saldırılara son vermesini istedi.

Graham, ‘uçuşa yasak bölge’ çağrısında bulunmuştu

Cumhuriyetçi Senatör Graham ise geçen hafta internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor” ifadesini kullanmıştı.

Graham, açıklamasında “Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir” değerlendirmesinde bulunmuştu.