ABD’li Senatörden Kaşıkçı İddianamesi Açıklaması

ABD’li Demokrat Partili senatör Dianne Feinstein, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatan Türk hükümetini kutladı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda iki yıl önce öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 20 Suudi şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Feinstein “Türk hükümeti 20 Suudi vatandaşı hakkında hazırlanan iddianame ile önemli bir adım atmıştır” açıklamasını yaptı.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Suudi Arabistan vatandaşı olan 20 şüpheliden 18’ine tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan, iki şüpheliye de azmettirme suçundan kamu davası açılmıştı.

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında yaşanan bu gelişmeye ilişkin ABD’li Demokrat Senatör Dianne Feinstein yazılı bir açıklama yaptı. ABD’li senatör, “Hakkında iddianame hazırlananlar arasında Suudi Arabistan istihbaratının eski başkan yardımcısı Ahmed El Aspiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın eski danışmanı Said El Kehtani yer alıyor.” dedi.

“Türk hükümetini alkışlıyorum”

Senatör Feinstein, ABD Kongresi’nin geçtiğimiz yıl Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı’nın Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olanların tespit edildiği bir rapor açıklamasını talep eden yasayı kabul ettiğini ancak bu raporun henüz hazırlanmadığını hatırlattı.

ABD’li senatör yazılı açıklamanın son bölümünde “Sayın Kaşıkçı adına adaleti aradığı için Türk hükümetini alkışlıyor, Ulusal İstihbarat Dairesi başkanlığını da bulgularını derhal kamuoyuyla paylaşma çağrısı yapıyorum.” ifadelerini kullandı.