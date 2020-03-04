ABD’li senatörden NATO’ya ‘Türkiye’ çağrısı!

Yazan:
Alaturka Online
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Suriye’de durumun gittikçe tehlikeli bir hale geldiğini belirten Senatör Rubio, şu ifadeleri kullandı:

* Rusya ve Esad, (İdlib’deki) Türk gözlem noktalarından güçlerini geri çekmeli.

* NATO, Türkiye’ye hava savunma ve istihbarat desteği, Suriyeli mültecilerle ilgilenen STK’lara da mali yardım sağlamalı.

Önceki gün ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ın da dahil olduğu ABD’li heyet Türkiye’ye gelip İdlib’le ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.

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