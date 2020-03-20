ABD’li Senatörler Borsada Corona Virüsünden Fayda mı Sağladı?

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Richard Burr’ün Corona virüsüne ilişkin tedirginlik esnasında Şubat ayında borsaların düşmesinden kısa süre önce, değeri 1 milyon 700 bin dolara kadar varan hisse satışı yaptığı ortaya çıktı.

Senato kayıtlarına göre, Burr ve eşi, borsalar düşmeye ve yetkililer sert uyarılarda bulunmaya başlamadan kısa süre önce Ocak sonu ve Şubat ortasında kabaca 600 bin dolar ile 1 milyon 700 bin dolar ara değerde hisse sattı. Bunlar arasında çok sayıda hissenin otel sahibi şirketlere ait olduğu görülüyor.

Hisse satışları haberi ilk olarak ProPublica ve The Center for Responsive Politics’te yer aldı. Satışların çoğunun 13 Şubat’ta, Burr’in başkent Washington’da virüs ve olası etkileri hakkında ciddi endişelerini dile getirdiği, hatta 1918 İspanyol Gribi salgınına benzettiği bir konuşması öncesinde yapıldığı ortaya çıktı. Konuşmanın kaydı National Public Radio tarafından Perşembe günü yayınlandı.

Burr bu açıklamasında, kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarına göre çok daha sert bir dil kullandı. O dönemde Başkan Donald Trump da salgını hafife aldığı şeklinde yorumlanan açıklamalar yapıyordu.

Senatör Burr Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, North Carolina State Society’ya hitaben yaptığı konuşma sırasında Amerikalılar’ın zaten virüsün etkileri hakkında uyarılmaya başlandığını belirtti. Burr, bu Twitter mesajını da hisse satışlarıyla ilgili haberler çıkmadan önce paylaştı.

Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler da hisse sattı

Burr borsalar düşmeden yüklü miktarda hisse satan tek Kongre üyesi değil. Senato’daki ilk dönemi olan Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler’un da Ocak ayı sonunda yüz binlerce dolarlık hisse sattığı ortaya çıktı. Senato kayıtlarına göre, senatörler virüs hakkında brifing almaya başladığı sırada Loeffler bu hisseleri sattı.

Sonraki haftalarda ise Loeffler seçmenlerine Trump yönetiminin virüs tehdidine karşı ülke genelinde yürüttüğü hazırlıklara güvenilmesi çağrıları yapmıştı. Loeffler 27 Şubat’ta paylaştığı Twitter mesajında, ‘’Donald Trump ve yönetimi Amerikalılar’ın sağlığı ve güvenliğini korumak için harika çalışıyor’’ diye yazmıştı.

Loeffler’ın hisselerin satışını Ocak ayı sonunda yaptığını ilk duyuran, haber portalı Daily Beast oldu. Senatör Loeffler, New York Borsası’nın da sahibi olan Intercontinental Exchange’un başkanı ve CEO’su Jeffrey Sprecher işe evli.

Loeffler son Twitter mesajında da, ‘’Yatırım kararları üçüncü taraf danışmanlar yapılıyor, eşimin bilgisi dahilinde değil’’ dedi.