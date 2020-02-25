ABD’li senatörlerden Türkiye çıkarması: NATO karargahı ve TÜSİAD ile görüştüler, hükümetle resmi temasta bulunmadılar

ABD Kansas Senatörü Jerry Moran liderliğindeki beş kişilik Kongre heyetinin, İzmir’deki NATO Karargahı’nı ziyaret ederek NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı J.T. Thomson’dan istihbarat brifingi aldığı ancak söz konusu ziyaretin ‘Ankara’yı es geçerek’ gerçekleştirildiği öğrenildi.

Duvar‘dan Cansu Çamlıbel‘in yazısına göre, heyet ayrıca İzmir’de Efes Antik Kenti‘ni ziyaret etti ve İstanbul’da da TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye Temsilciliği’nden (AmCham) bir heyet ile bir araya geldi.

Öte yandan, senatörlerin ziyareti Türk basınında yer bulmazken, yalnızca ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ile TÜSİAD’ın resmi Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Öte yandan, 5 kişilik heyette yer alan isimlerden ABD Florida Senatörü Marco Rubio da, ziyaret dönüşünde yaptığı yazılı açıklamayla aynı ziyaret kapsamında Türkiye dışında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Britanya’ya da gittiklerini duyurdu.

​2016 Başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi aday adaylarından biri olan Rubio, daha önce “Şu anda Kuzey Irak olarak bilinen Kürdistan’ın tamamen bağımsız olma zamanı gelmedi mi” sözleriyle gündeme gelmişti.

Rubio ayrıca, 12 Aralık’ta ABD Senatosu’ndan geçen Ermeni soykırımı tasarısının da en kuvvetli destekçilerinden biriydi ve geçen sene de Türkiye’ye ‘Maduro’nun Venezuela’dan altın çalmasına yardım etmemesi’ çağrısında bulunmuştu.

Heyette yer alan isimlerden bir diğeri olan ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr da, Türkiye ‘Barış Pınarı Harekatı’na başladıktan sonra aynı Marco Rubio gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden derhâl çekmesi yönünde sert bir üslup kullanmıştı. Heyetin geri kalanı ise Jerry Moran, Deb Fischer ve John Thune gibi isimlerden oluşuyor.