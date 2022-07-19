ABD’li senatörün ziyaret ettiği isim azılı terörist çıktı

ABD’nin etkili senatörlerinden Lindsey Graham’ın iki hafta önce Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG’nin kamplarına yaptığı ziyarette çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Üst düzey teröristlerin elini sıktığı isimler arasında yerel halkın giydiği entari ve 50 derece sıcaklığa rağmen kafasına bere takarak sivil köylü görüntüsü veren Çiya Kobani kod adlı Azad Simi de bulunuyor.

Özgür CEBE

ABD‘nin terör örgütü PKK-YPG’ye verdiği açık desteğin bir fotoğrafı daha gündeme bomba gibi düştü. İki hafta önce Ankara’da İbrahim Kalın’la bir araya geldikten sonra Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde Bölgesel Kürt Yönetimi temsilcileriyle bir araya gelen ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçilerin en etkili isimlerinden biri olan ve ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ‘akıl hocası’ olarak bilinen Lindsey Graham, 5 Temmuz’da PKK-YPG’nin işgali altındaki Hasekê vilayetindeki kamplara ziyarette bulundu. Tüm ziyaretlerini sosyal medyadan paylaşan Graham, Suriye’de YPG’li teröristlerle ilgili bir paylaşımda bulunmamıştı, ancak ABD ordusu 10 Haziran’da gerçekleşen ortak devriyenin fotoğraflarını dün gece paylaşınca gerçek açığa çıktı.

Üstelik Graham’ın elini sıktığı, sohbet ettiği teröristin Suriye’nin Ayn El Arab nüfusuna kayıtlı Çiya Kobani kod adlı Azad Simi olması dikkat çekti.

Simi’nin de MİT’in SİHA ile üst düzey teröristlere karşı gerçekleştirdiği nokta operasyonlardan korunabilmek için kılık değiştirdiği bu fotoğrafla gün yüzüne çıktı. Simi’nin yerel halkın giyindiği uzun entari ve çöl sıcaklıklarının Suriye’de 50 derecenin üzerine çıktığı bunaltıcı havaya rağmen eşkali ve kimliği deşifre olmasın diye kafasına yünlü bere takarak sivil köylü görünümü verdiği ortaya çıktı.

KİMDİR AZAD SİMİ?

Hakkari kırsalını içine alan sözde Zagros sahasında uzun yıllar en kanlı karakol baskınlarını yöneten terörist Azad Simi, 2014’ten bu yana Suriye’nin kuzeyindeki farklı bölgelerde üst düzey sorumluluk yürütüyor. Bu terörist PKK-YPG’nin başındaki isim olan Ferhat Abdi Şahin’in de yardımcısı. Bu isim 2007 yılında Hakkari Dağlıca’da 12 askerimizin şehit edildiği, 8 askerimizin kaçırıldığı kanlı karakol baskınıyla ilgili örgüt yayınlarındaki görüntüleriyle gündeme gelmiş ve terör örgütü bu iki isimden “Dağlıca saldırısını koordine eden HPG komutanları” diye söz etmişti.

Terörist Simi, iki yıl önce de askeri üniformayla ABD Başkanı Joe Biden’in ulusal güvenlik ekibinde Ortadoğu koordinatörü olarak görev yapan Brett McGurk ile görüntüleriyle gündeme gelmişti.

ABD’Lİ GENERALLERLE AYNI HELİKOPTERDE

MİT’in peşinde olduğu ve bir kısmını etkisiz hale getirdiği üst düzey teröristlerden Azad Simi, ABD özel kuvvetlerine ait helikopterlerle Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetleri organize ettikleri bildirildi.

Brett McGurk’a bağlı ABD’nin Özel Operasyonlar Komutanlığına bağlı iki Tümgeneral’in askeri helikopter iki yıl önce Deyr Ez Zor’dan havalanarak Haseki’ye bağlı Kamışlı havaalanına inmiş ve burada terörist Azad Simi de ABD heyetine eşlik etmişti. Terörist Simi, ABD’nin gönderdiği tırlar dolusu sözde yardım silahlarının çatışmalı bölgelere dağıtımından sorumlu tek kişi.

ALÇAK SALDIRIYI ÖRGÜT KANALINDA ANLATMIŞTI

ABD’li senatör Lindsey Graham ile entarili fotoğrafları ortaya çıkan bu terörist PKK’nın uzun yıllar Hakkâri sorumluluğunu yürüttü. 2007’de Dağlıca’da 12 askerimizin şehit edildiği hain saldırıyı bizzat yönetmişti. Terörist bu saldırı sonrasında da PKK’nın yayın organı televizyon kanallarına alçak saldırıyla ilgili röportaj vermişti.

PKK, Dağlıca saldırısını belgesel yapmış ve örgüt kanalında yayımlanan görüntülerde terörist Azad Sımi’den “Eylemi koordine eden sözde komutanı” diye söz etmişti. Hakkâri kırsalında 2007–2011 yıllarında Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Beyyurdu, Hantepe, Gediktepe, Umurlu, Karaçalı Üs bölgesine saldırılarda 104 askerimizin şehit edildiği hain saldırıların baş faili olarak Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıklarınca hakkında yakalama kararı bulunuyor.

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