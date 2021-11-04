ABD’li Sözcülere Olası Harekat Sorusu 

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı yeni bir askeri harekat başlatması ihtimali, ABD’de Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon sözcülerinin basın brifinglerinde soruldu. Sözcüler, bölgedeki ateşkes hatlarına uyulması çağrısını yinelerken, odağı IŞİD’le mücadeleden saptıracak adımlar görmek istemediklerini belirtti.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby brifingde bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, “Açıkçası Suriye’de odak noktamızı ve Suriye’deki müttefikimiz Suriye Demokratik Güçleri’nin odak noktasını IŞİD’e karşı savaş üzerinde tutmak istiyoruz. Biz bunun için oradayız. Orada olmamızın tek amacı bu. Türkiye’nin eylemleri hakkında spekülasyon yapamam ve yapmayacağım. Ama açıkçası kimseden koalisyon içindeki kabiliyetimizi saptıracak herhangi bir eylem görmek istemiyoruz. Bu koalisyon IŞİD’in peşine düşmeye devam edecek ve Türkiye dahil hepimiz, IŞİD’in büyümesini veya Suriye içinde daha etkin hale gelmemesini sağlama yönünde ortak bir çıkarı paylaşıyoruz’’ diye konuştu.

“Bir kez daha söylüyorum; Suriye’deki odak noktamız IŞİD’le mücadele” diyen Kirby, Türkiye’nin desteklediği güçlerin koalisyonun operasyon alanına girmesini önlemek için olası güç kullanımı ihtimaline ilişkin bir soruya da, ”Amerika’nın Suriye’deki görevinin IŞİD tehdidine odaklandığını” yineledi. Kirby, IŞİD’le mücadele etmek, örgütün Suriye’deki çabalarını engellemeye ve yenilgiye uğratmakta devam etmek için gereken her adımın atıldığından emin olmak istediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da günlük basın brifinginde benzer bir soru üzerine, “Tüm taraflara, yürürlükte olan ateşkes hatlarına saygı göstermeleri çağrısında bulunduk” ifadesini kullandı.

Suriye ve Irak’a asker gönderilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi, geçen ay TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu 2 yıl daha uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyine olası yeni bir askeri operasyon sinyalini vermiş, “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız” diye konuşmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “Türkiye’nin zamanı geldiğinde gerekeni yapacağını” söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de basını bilgilendirme toplantısında olası harekatla ilgili bir soru üzerine, “Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir tehdit nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti’nin tepkisiyle karşılaşacaktır.

Türkiye gerekli adımları kararlı şekilde alacaktır. Bu, Suriye için de geçerli. Ne zaman şartlar uygun olursa, olgunlaşırsa gerekli operasyonu, harekatı yapar” diye konuşmuştu.