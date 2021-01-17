ABD’li taşımacılık şirketleri, yemin töreni öncesi Washington’a seferleri ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle askıya alıyor

ABD’li Kongre üyesi Carolyn Maloney’in, çeşitli taşımacılık şirketlerine, otellere ve kiralık araç şirketlerine mektup göndererek ‘Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta gerçekleşecek yemin töreni öncesinde muhtemel olayları engellemeleri’ için yardım çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.
ABD’nin önde gelen otobüs şirketlerinden Greyhound’ın internet sitesinde, “Washington DC istasyonumuz 17 Ocak Pazar gününden 20 Ocak Çarşamba gününe dek yemin töreniyle ilişkili aktiviteler sebebiyle kapalı olacaktır” duyurusuna yer verildi.
Megabus’tan Sputnik’e yapılan açıklamada da, Washington DC’ye yapılacak seferlerin askıya alındığı doğrulanarak, yalnızca Baltimore’a kadar ulaşımın sağlanacağı kaydedildi.