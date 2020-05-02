ABD'li tır şoförlerinden düşük nakliye ücretlerine protesto

WASHINGTON (AA) – ABD'nin başkenti Washington'da tır şoförleri, sektördeki ara firmaların yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle nakliyat ücretlerini düşürmesini protesto etti.

Eylem kapsamında tırlarıyla Washington caddelerine giren şoförler, Beyaz Saray önündeki Lefayette Meydanı'nda bir araya gelerek sloganlar attı.

Şoförler, Trump yönetimi ve Kongreden lojistik sektöründeki ara firmaların kazancına ve işleyiş sürecine yönelik şeffaflık düzenlemesi getirilmesini isterken, haklarını koruyan yeni kurallar talep etti.

Protestoya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan tır şoförü Roman Bdiak, lojistik sektöründeki ara firmaların Kovid-19 salgınını fırsata çevirerek nakliyat ücretlerini düşürdüğünü ve bunun kendilerini finansal açıdan zor duruma soktuğunu belirtti.

Bdiak, ara firmaların, üreticilere "çok fazla şoför olmadığını" söyleyerek normalinden daha fazla ücret aldığını ancak kendilerine ise salgın sebebiyle çok fazla üretici firmanın olmadığını ifade ederek ücretleri düşürdüğünü kaydetti.

Söz konusu ara firmaların normal zamanlarda da en fazla parayı alan taraf olduğunu vurgulayan Bdiak, "Bu firmalar Kovid-19 salgınını tam olarak fırsata çevirdi ve bizim tek geçim kaynağımız olan nakliyat ücretlerini düşürdü. Şu an bu işi yapmanın bir anlamı yok çünkü para kazanmamış olacağız. Bazılarımız yüklendiği malların yerine ulaşabilmesi için cebinden bile harcamak zorunda kaldı." diye konuştu.

Ayrıca ABD yasalarına göre şoförlere yönelik çok katı kurallar olduğunu ancak ara firmalara dair herhangi bir denetleme yapılmadığına dikkati çeken Bdiak, "Bu durum sadece bizleri değil aynı zamanda halkı da etkiliyor çünkü alışverişlerinde daha fazla ödemek zorunda kalıyorlar. Bu durumun sona ermesi ve farkındalık oluşturmak için buraya geldik." dedi.