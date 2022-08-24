ABD’li uçak mühendisi Bodrum’daki evinde ölü bulundu

Adana’daki İncirlik üssünde uçak mühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Amerikalı Steve David Kelley, bir yıl önce yerleştiği Bodrum’daki evinde ölü bulundu.

Yaşar ANTER

Adana’daki İncirlik Üssü’nde uçak mühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve bir yıl önce Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’nde ev alarak yerleşen 63 yaşındaki ABD vatandaşı Steve David Kelley, bu sabah saatlerinde eşi Kathriyn Pate Kelley tarafından hareketsiz bulundu.

Eşinin sağlık ekiplerine haber vermesi ile birlikte olay yerine gelen ekipler Kelley’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kelley’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kelley’in geçirdiği ani bir kalp krizi veya solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Genç aşçı apartmanın merdiveninde ölü bulundu