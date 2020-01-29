ABD’li uzman: Ortadoğu’da ABD’ye karşı daha ölümcül saldırılar düzenlenebilir

National Interest için bir yazı kaleme alan Davis, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası ABD’ye misilleme tehdidinde bulunan Ortadoğu’daki ABD karşıtı grupların hareketliliğinin arttığına dikkat çekti.

“Neyse ki İran, görünene göre sadece itibarını kurtarma ve Irak’taki Amerikan üslerinde bulunan iki boş binayı vurma kararı almakla yetindi. Füze saldırısı sonucunda bir ABD’linin bile ölmemesi sayesinde tehlikeli bir durumdan kaçınma imkanımız oldu” diye devam eden Davis, ancak bir sonraki sefer işin, kapsamlı bir savaşa kadar ilerleyebileceğini vurguladı.

Görevlerinin ABD’lilerin hayatlarını korumak ve gereksiz savaşlardan kaçınmak olduğunu anımsatan Davis, bu nedenle bir Amerikan asker gereksiz yere öldürülmeden ABD’nin Suriye ve Irak’tan çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.