ABD’li uzman: Trump Süleymani’yi öldürterek İran’a fiilen savaş ilan etti

ABD dönem Başkanı Barack Obama’nın eski Ortadoğu danışmanı, ‘Uluslararası Kriz Grubu’ sivil toplum örgütü başkanı Robert Malley, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yönelik operasyon ile İran’a fiilen savaş ilan ettiğini söyledi.

‘Önleyici’ saldırı, İran’ın saldırı sayısını arttırır

Washington’un hamlesini yorumlayan Malley, “Ortadoğu’da bir başka savaşa izin vermeyeceğine söz veren Başkan (Trump) aslında şimdi savaş ilan etti. Yönetimin ileri sürdüğü üzere İran’ın saldırılarını önlemeye yönelik yapılan bu operasyon, saldırıların sayısını arttıracağı neredeyse kesin” ifadelerini kullandı.

‘Gerilimin düşürülmesine ilişkin her türlü umuda ciddi bir darbe’

Süleymani’nin öldürülmesinin ‘şüphesiz İran’a indirilen çok ciddi darbe olduğunu’ belirten Malley, “Ancak bu aynı zamanda bölgedeki gerilimin düşürülmesine ilişkin her türlü umuda da ciddi bir darbe” diye ekledi.

‘İki ülke arasındaki gerilimin tırmanmaya devam edeceği kesin’

‘Uluslararası Kriz Grubunun’ bir diğer uzmanı Daniel Schneidermann da ABD’nin operasyonunun iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘gerilimi önemli ölçüde tırmandırdığını’ söyledi. ABD’li uzman, İran’ın kısa bir süre içinde bu hamleye karşılık verebileceğini, ‘bunun tehlikeli olduğunu ve bölgede olası bir toplu savaşa hız kazandıracağını’ vurguladı.

Schneidermann, “Görüşme yapmak için diplomatik imkânların ya da yerlerin olmayışı, gerilimin düşmesinin sağlanmasını zorlaştırıyor. Bu, ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesinin sadece olası değil, neredeyse kesin olduğunu gösteriyor” vurgusunu yaptı.