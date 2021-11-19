ABD’li uzmanlardan dikkat çeken çalışma: Bir sonraki corona virüsünü fareler yayabilir

ABD’nin Princeton Üniversitesi uzmanları, farelerin asemptomatik taşıyıcılar olarak bir sonraki corona virüsünü yayabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde 256 milyondan fazla insana bulaşırken, 5 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili araştırmalar kesinliğe kavuşmazken, uzmanlar gelecekteki olası salgınlara karşı da çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

O çalışmalardan biri de ABD’nin Princeton Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mona Singh ve Dr. Sean King öncülüğünde yürütülen araştırmada, kemirgenlerin corona virüsüyle bağlantısı incelendi.

DEFALARCA GEÇİRİP DİRENÇ KAZANMIŞ OLABİLİR



Hastalığın bulaşmasında etkili ACE2 enziminin kemirgenlerdeki gelişimine mercek tutan uzmanlar, kemirgenlerin atalarının SARS-Cov enfeksiyonlarını defalarca geçirerek bir direnç geliştirmiş olabileceğini ortaya koydu.

Singh ve King, bu durumun modern dönemdeki farelerin asemptomatik olarak corona virüsü taşıyıcısı olmasına yol açmış olabileceğini belirtti. Uzmanlar, bu nedenle bir sonraki corona virüsü türünün farelerden yayılabileceğini öne sürdü.

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