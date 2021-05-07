ABD’li vekil Underwood: Sağlık sistemimizin temelinde ırkçılık var

ABD merkezli Axios haber sitesindeki bir canlı yayına çevrim içi katılan Kongre üyesi Underwood, ABD’deki siyahi annelerin yüksek ölüm oranını eleştirdiği konuşmasında, bunun, ülkenin sağlık sistemine nüfuz eden sistemli ırkçılığın bir sonucu olduğunu söyledi.

Kongre’nin Siyahi Annelerin Sağlığı Grubu kurucularından Underwood, “Bu, temelinde sistemli ırkçılığa sahip bir sağlık sistemi. Sesi duyulmayan, muhatap bulamayan, eşit bakım için önünde bariyerler olan siyah anneler ve bebeklerin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.

ABD’de, doğum yapan siyah kadınların beyaz emsallerine göre hamilelikle ilgili komplikasyonlardan 3 ila 4 kat daha fazla ölüm oranına sahip olduğunu belirten Demokrat vekil, kendisinin de hemşirelik eğitimi aldığını ifade ederek, siyah annelerin gebelik kaynaklı yüksek ölüm oranlarının olağan bir şey olduğunun öğretildiği bilgisini eleştirel bir dille aktardı.

Commonwealth Fund’ın araştırmasına göre, büyük ölçüde siyah anneler arasındaki yüksek ölüm oranları nedeniyle ABD, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek anne ölüm oranına sahip.