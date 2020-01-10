ABD’li yapımcının ‘Uyuyan Güzelin’ sonunu değiştirdiği evlenme teklifi viral oldu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan yapımcı Lee Loechler, kız arkadaşı Sthuthi David’in çocukken en sevdiği film olan ‘Uyuyan Güzel’in sonunu değiştirerek ona sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Animasyonunun orjinal halini değiştirerek sonunda prensin prensese evlenme teklif ettiği bir sahne ekleyen Loechler, bu yeni versiyonu lokal bir sinemaya verdi.

Loechler, daha sonra salona sevdikleri tüm yakınlarını davet edip David’e bir filme bilet aldıklarını söyleyerek onunla birlikte en ön sıraya oturdu. Filmin sonunda prensten gelen evlenme teklifi ile kız arkadaşına tek taş yüzük uzattı.

Loechler’ın YouTube’da paylaştığı yaratıcı evlenme teklifi, 2 milyon 200 bin kişi tarafından izlendi.