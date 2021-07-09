ABD’li yetkili: Deniz Esintisi’ne katılan gemilerimiz, tatbikat bittikten sonra Karadeniz’de kalacak

Bowman, bugünkü basın toplantısında, “Deniz Esintisi’ne katılan gemilerin büyük kısmı, Bulgaristan’ın Esinti tatbikatına da katılacak. Bu nedenle bir süre daha Karadeniz’de kalacaklar” ifadesini kullandı.

Bowman, “Bu gemilerin Montreux Sözleşmesi’nin öngördüğü zaman sınırlarını aşmayacağı ortada” diye ekledi.

ABD ve NATO, toplamda 32 ülkeden 32 savaş gemisi, 40 hava aracı ve 5 bin askerle Karadeniz’de Deniz Esintisi (See Breeze) tatbikatına devam ediyor. 28 Haziran’da başlayan tatbikat cumartesi günü sona erecek.