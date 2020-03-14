ABD’liler şaşkın: Ruslar, Arktika’da kamp kuran ABD askerlerini 5 günde buldu

Rus gemi savar uçakları Tu-142, 9 Mart günü Beaufort Denizi üzerinde 4 saat süren planlı uçuş gerçekleştirmişti. ABD ordusu, birkaç gün önce bu bölgede tatbikat amacıyla Seadragon adlı askeri kamp kurmuştu.

Kyle Mizokami imzalı yazıda, kamp kurulduğundan Rus ordusu tarafından tespit edildiği ana kadar sadece 5 gün geçtiği kaydedildi. ABD askeri kampı ile denizaltıların uluslararası sularda bulunduğu hatırlatılarak, “Daha doğrusu tüm bunlar buzla kaplı olmasaydı su olurdu” denildi.

“Rusya, Arktika’da bile Amerikan askerlerini bulma yeteneğine sahip” diyen Mizokami, “En ilginç soru, Rus savaş uçakları, kıtaya yaklaşık yüz kilometre uzaklıkta, karla kaplı çölün ortasında yer alan bir kampı nasıl buldu” diye ekledi.

Daha önce ABD’nin, kamp üzerinde uçuş yapan Tu-142’ye önleme yapılması amacıyla F-22 ve CF-18 jetlerini havalandırdığı bildirilmişti.