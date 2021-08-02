ABD’nin 2. Filo Komutanı Lewis: Rusya ile işbirliğimiz münasip

Lewis, Sputnik’e açıklamasında, “Aramızda çok münasip bir işbirliğinin olduğunu düşünüyorum, ama birbirimize daha fazla saygılı davranmak ve genel olarak tüm dünyanın iyiliği için işbirliği yapabileceğimiz alanlar var. Askeri personel ile olumlu iletişim kurmak için her fırsatı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD’li amiral, “İşbirliği alanlarına gelince, herkesin anladığı ve hayata geçirdiği davranış standardı olunca bu profesyonelce bir davranış oluyor. Birkaç yıl önce Baltık Denizi’nde Rus kuvvetleriyle birlikte hareket ettiğimizde böyle bir deneyim yaşadık ve hiç sorun olmadı. Her şey çok profesyonelceydi, hiçbir sorun yoktu. Bu öncelikli ve en önemli şey” dedi.

Arktik ülkeleri arasındaki olası işbirliği konuları arasında balıkçılık, petrol ve doğalgaz ve değerli metallerin üretimini gösteren Lewis, ayrıca kurtarma operasyonları ve denizde güvenlik için işbirliğinin söz konusu olabileceğini belirterek, “Bunların hepsi, birlikte çalışmamız gereken gerçek alanlar” diye ekledi.

Lewis, planlarında Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerin olup olmadığı sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi