‘ABD’nin 35 Hayati Noktası İran’ın Menzilinde’

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, İran’dan ABD ve İsrail’e yönelik tehditler sürüyor. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, “ABD’nin bölgedeki 35 hayati noktası ve Tel Aviv İran’ın menzilinde” dedi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, Devrim Muhafızları’nın Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali Ebu Hamza’nın Basra Körfezi’nden geçen gemilere yönelik olası saldırı açıklamalarına yer verdi.

Tesnim’in haberine göre Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin intikamının ABD’den alınacağını söyleyen İranlı komutan, “Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan destroyeri ve savaş gemisi geçiş yapıyor. ABD’nin bölgedeki hayati noktaları, İran tarafından çok önceden tespit edilmişti. ABD’nin bölgedeki 35 hayati noktası ve Tel Aviv, İran’ın menzilinde” diye konuştu.

Ruhani’den taziye ziyaretinde ABD’ye mesaj

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de başkent Tahran’da Kasım Süleymani’nin evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Süleymani’nin eşine ve çocuklarına baş sağlığı dileyen Ruhani, ‘’ABD’liler nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değiller. İşledikleri suçun sonuçlarını sadece bugün değil ilerleyen yıllarda da görecekler’’ dedi.

Dışişleri Bakanı’ndan ‘Gerilim İstemiyoruz’ açıklaması

Tesnim haber ajansı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de bölgede gerilim istemedikleri açıklamasını paylaştı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’nda Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani ile görüşen Zarif, “İran, bölgede gerilim peşinde değil ancak bölge dışı ve yabancı güçlerin varlığı ve müdahalesi, hassas bölgemizde istikrarsızlığa, güvenliğin azalmasına ve gerilimin tırmanmasına yol açar” dedi.

Amerikan askeri güçlerinin Süleymani’ye yönelik suikastını ‘’terör saldırısı’’ olarak niteleyen Zarif, ABD ‘rejiminin’ saldırının sonuçlarından sorumlu tutulacağını kaydetti.

El Tani de, Süleymani’nin öldürülmesi sonrası bölgedeki stresli durumu hassas ve endişe verici olarak tanımladı ve gerilimin düşürülmesi, huzurun sağlanması için barışçıl bir yol bulunması gerektiğini ifade etti.

Lavrov’dan Zarif’e baş sağlığı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı ile Zarif’in telefonda görüştüğü açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Lavrov Zarif’e taziyelerini sundu. Bakanlar, ABD’nin bu tür eylemlerinin uluslararası hukuk kurallarını ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yaptı.