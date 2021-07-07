ABD’nin Afganistan Maslahatgüzarından Taliban’a ilerleyişini durdurması çağrısı

ABD’nin Afganistan Maslahatgüzarı Ross Wilson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Taliban’ın saldırıları, zaten kuraklık, yoksulluk ve Kovid ile boğuşan Afganistan halkına büyük zorluk getiriyor; Afganların insan haklarını ihlal ediyor ve bu ülkenin vatandaşlarının desteklemediği bir sistemin uygulanacağı korkusunu yayıyor” dedi.

Derhal ateşkes çağırısında bulunan Wilson, “Taliban’ı iyi niyetle, siyasi bir çözüme varmak ve çatışmalara kalıcı son vermek için gerçek bir iradeyle müzakere etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

(2/2) We call on the Taliban to negotiate in good faith and with a genuine will to bring about a political settlement and a permanent end to fighting. #CeasefireNow — Chargé d’Affaires Ross Wilson (@USAmbKabul) July 7, 2021

ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020’de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021’de Afganistan’dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs’tan başlamak üzere 11 Eylül’e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) göre, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin yüzde 90’dan fazlası tamamlanmış durumda.