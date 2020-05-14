ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi: Doğumhane ve cenaze saldırılarını barışa karşı çıkan IŞİD düzenledi

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Halilzad, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bir doğumhaneye ve Nangarhar’daki bir cenaze törenine yönelik saldırıların IŞİD’in Afganistan ve Pakistan’daki kolu tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Aralarında yeni doğan bebeklerin ve hamile kadınların da bulunduğu toplam 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin ABD’li Özel Temsilcinin yaptığı açıklamalar şöyle:

“ABD hükümeti, bu hafta bir doğumhaneye ve bir cenazeye yönelik saldırıların IŞİD tarafından düzenlendiğini değerlendirmiştir. IŞİD sivillere yönelik bu tip korkunç saldırıları destekleme tavrı sergilemiştir ve Afgan halkı ve dünya için bir tehdit oluşturmaktadır. IŞİD aynı zamanda, Afganistan İslam Cumhuriyeti ile Taliban arasında varılacak bir barış anlaşmasına karşı çıkmakta ve ülkede Irak ve Suriye’deki gibi bir mezhep savaşını körüklemeyi hedeflemektedir. IŞİD’in bu tuzağına düşüp barış sürecini geciktirmek ya da barışın önünde engeller oluşturmak yerine, Afganlar bu tehdidi ortadan kaldırmak ve tarihi bir barış fırsatına ulaşmak için bir araya gelmelidir. Artık daha fazla bahaneye yer yok. Afganlar ve dünya daha iyisini hak ediyor.”

ISIS-K also opposes a peace agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban, and seeks to encourage sectarian war as in Iraq and Syria. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) May 14, 2020

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban’ı da suçlamıştı

Salı sabahı düzenlenen saldırıların ardından halka sesleniş konuşması yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında Şubat ayında imzalanan barış anlaşmasından bu yana ‘savunma’ pozisyonunda bulunan terör operasyonlarına yeniden başlanılacağını açıklayarak, “Afganistan savunma ve güvenlik güçlerine savunmadan saldırıya geçme emrini veriyor, düşmana karşı operasyon başlatıyoruz” demişti.

Taliban ve IŞİD’i suçlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban’a ateşkes çağrısında bulunarak, “Taliban, ecnebilerin isteğine göre Afganların kanını dökmekten vazgeçsinler. Taliban ve büyüklerine ateşkesin kabul etmesi yönünde çağrı yapıyoruz. Afganistan savaşı dünya din alimlerine göre kabul edilmez ve fitnedir” şeklinde konuşmuştu.