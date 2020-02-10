ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden Türkiye’ye başsağlığı mesajı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulundu.
Açıklamada, “Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye‘nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. #İdlib
— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 10, 2020
Geçen saatlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’in kuzeyindeki Taftanaz’da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını duyurmuştu.