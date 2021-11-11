ABD’nin Ankara’ya yaptırım sinyali Türkiye-Güney Kore planlarını bozdu

Bir süredir gündemde olan ve Güney Kore iş birliği ile yapılacak Türk yapımı tank ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

Ekim ayında Türk şirketi BMC ve Güney Koreli şirketler Doosan ve S&T Dynamics arasında imzalanan iş birliği anlaşması suya düştü…

Türk yapımı tank üretimi için imzalanan anlaşmada tank üretim sürecinde ortaklık yapılması planlanırken bu planın değiştiği iddia edildi. Savunma sanayi haberleri yapan Defence News isimli derginin internet sitesinde yer alan haberde 22 Ekim’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güney Kore Savunma Satın Alma Programı Yönetiminden sorumlu bakan Kang Eun-ho arasında imzalanan anlaşmanın iptal edildiği kaydedildi.

“ABD BASKI YAPMIŞ OLABİLİR”

Defence News’e konuşan kaynaklar, anlaşma kapsamında Asyalı şirketlerin Türkiye’ye motor ve geçiş mekanizmaları ile ilgili bilgilerini aktarması planlanırken bu öngörünün rafa kaldırıldığı belirtildi. Tankın güç kaynağını üretecek Güney Koreli şirketlerin bu ürünlerinin Türkiye tarafından satın alınacağı belirtildi.

Şirketten bir kaynak, “Birlikte üretme seçeneği planlandığı gibi gitmedi. Şu an Kore yapımı güç ünitelerini satın alma üzerine anlaşıldı” dedi. Fakat ismini açıklamayan kaynak, “ABD yönetiminin Güney Kore’ye baskı yaparak tank motor teknolojilerinin Türkiye’ye transferinden vazgeçirmeye çalıştığından endişe ediyoruz” dedi.

Bu ayın başında ABD’deki 41 Temsilciler Meclisi üyesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a bir mektup göndererek Türkiye’ye F-16 satılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın aldığını CAATSA yaptırımlarını tetiklediğini söyleyen siyasetçiler son dönemde bu konuda birçok açıklama yapmıştı. Türkiye ayrıca F-35 programından da çıkarılmıştı.

Şirket kaynakları, Güney Koreli şirketlerin Altay tankı için doğrudan güç kaynağı sağlayacağını ve bunun tanklara entegrasyonu için çalışacaklarını söyledi. Yetkili sürecin işlemesi durumunda 18 ay içinde tankların üretilebileceğini de öne sürdü.

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