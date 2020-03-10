‘ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı koronavirüse maruz kalmış olabilir’

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken, ABD’nin Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Bakanı Ryan McCharthy, Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christopher Cavoli ve bir dizi personelinin, yakın tarihte düzenlenen bir konferansta virüse maruz kalmış olabileceğini dile getirdi.

McCharthy, yaptığı açıklamada “Bol miktarda tedbir ve önerilen protokolleri uygulamakla birlikte, komutan ve potansiyel anlamda etkilenen diğerleri öz-izlemesini yapıyor, emir ve sorumluluklarını yerine getirmek için uzaktan çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, ABD’nin Avrupa Kuvvetleri’nin sağlık yetkilileri tarafından virüse maruz kalmış olma ihtimali bulunan tüm personellere uyarıda bulunduğunu dile getirdi.

Kuvvetler’in koronavirüs salgınına ilişkin günlük değerlendirmelerde bulundukları bilgisini veren McCarthy, ev sahibi uluslar, müttefikler ve ortakların yanı sıra medya profesyonelleriyle de görüştüklerini sözlerine ekledi.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre dünya genelinde son olarak yaklaşık 110 bin Kovid-19 vakası tespit edildi ve en az 100 ülkede yaklaşık 4 bin ölüm meydana geldi.